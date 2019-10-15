Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Сотрудники службы судебных приставов по Санкт-Петербургу в аэропорту «Пулково» передали представителям Интерпола жителя Литвы, находившегося в международном розыске по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», 32-летний Артур В. был задержан в Красносельском районе Петербурга 22 июля 2019 года. Спустя два дня решением суда он был признан виновным нарушении правил пребывания в РФ. Ему назначили штраф в 5000 рублей с административным выдворением с территории России.

При проверке по базам Интерпола выяснилось, что мужчина заявлен Литвой в международный розыск за совершение тяжкого преступления. Несколько месяцев потребовалось на согласование экстрадиции.

14 октября из «Пулково» разыскиваемый был отправлен в Литву.