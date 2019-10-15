Ирвайн, США, 15 октября 2019, 10:02 — REGNUM В многопользовательском шутере Overwatch стартовало особое событие под названием «Ужасы на Хэллоуин». Об этом разработчики проекта сообщили в своём Twitter-аккаунте 14 октября.
https://twitter.com/OverwatchRU/status/1183809132408856576
Событие продлится до 4 ноября 2019 года. В анонсе «Ужасов на Хэллоуин» создатели игры показали новую эмоцию для Дзеньятты — персонаж получил возможность размять затёкшие ноги.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, версия Overwatch для консоли Nintendo Switch на физических носителях будет «пустой». В футляре вместо картриджа геймеров будет ждать вложенный код для загрузки игры.
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