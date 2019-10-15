Москва, , 09:55 — REGNUM В случае возникновения опасной ситуации на дороге, автолюбителям следует знать некоторые рекомендации, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия и минимизировать его последствия. Советы по выживанию в автоавариях российским автомобилистам дали в МЧС РФ.

Читайте также: В ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону пострадал ребёнок

Так, прежде всего, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы избежать лобового столкновения. В случае невозможности это сделать, отмечают спасатели, при аварии предпочтительнее врезаться в стоящее дерево, чем влететь в двигающийся на большой скорости встречный автомобиль.

Ещё одно правило — в опасной ситуации сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Перед столкновением необходимо напрячь все мышцы тела и не расслаблять до полной остановки, пишет РИА Новости. Также полезным будет вдавиться в сиденье, а руками упереться в руль.

Дали спасатели и рекомендации для пассажиров, которые находятся на заднем сидении автомобиля. Им советуют постараться упасть на пол, а детей прикрывать собой.

Также в сюжете: Два человека погибли в ДТП в Дагестане

После аварии следует определить, горит ли транспортное средство и не течёт ли бензин и постараться как можно быстрее выбраться из машины. Оставаться рядом с транспортным средством не стоит, так как возможен взрыв.

В МЧС добавили, что сразу после ДТП надо вызвать спасателей, пожарных и полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГИБДД, в России за первую половину 2019 года произошло 70 тыс. дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В этих авариях погибло 6,7 тыс. человек, а 90 тыс. были травмированы.