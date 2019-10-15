Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM В Свердловской области не предвидится уменьшения числа заболевших раком. Об этом заявил глава регионального минздрава Алексей Цветков, сообщает «Ура.ру».

По словам министра, есть мировая тенденция — каждый год прирост онкобольных равен около 10%.

«Если говорить про Свердловскую область, у нас заболевших меньше не будет», — сказал Цветков.

Сейчас в регионе остаётся стабильным количество находящихся под наблюдением онкологов (около 126 тысяч человек) и число умирающих от рака в год.

«У нас эти цифры почти совпадают — это говорит о том, что мы научились лечить, люди стали дольше жить», — считает чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области возросло число смертей из-за новообразований за первую половину 2019 года. За первые полгода от рака скончались 5 тысяч 86 жителей региона, что на 1,4% больше показателей за первые шесть месяцев 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выросла смертность от рака