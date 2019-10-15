Шампейн, , 09:49 — REGNUM Компания Volition решила выпустить обновлённую версию игры Saints Row 2 в честь 11-летия проекта. Об этом сообщалось на форуме Resetera 14 октября.

В обновлённую версию войдут: улучшенная озвучка, графика более высокого разрешения, все дополнения (ранее доступные только на консолях) и поддержка инструментов Steamworks для мультиплеера. Дата выхода пока не сообщается.

По сюжету Saints Row 2 игроки управляют преступником, который пытается восстановить свою старую банду «Святые с третьей улицы». Для этого ему предстоит победить все преступные группировки, обитающие в вымышленном городе Стилуотер.

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