Новоалександровск, , 09:50 — REGNUM Реконструкция очистных сооружений запланирована в городе Новоалександровске Ставропольского края к 2022 году в рамках регионального проекта «Чистая вода». На эти цели власти направят из краевого бюджета почти 212 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

В ведомстве заверили, что при реконструкции будут использованы современные технологии водоподготовки, основанные на разработках ведущих организаций российского оборонно-промышленного комплекса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новоалександровском городском округе Ставрополья приступили к строительству водовода протяженностью более 36 км, который обеспечит качественным водоснабжением около семи тысяч человек. Общая стоимость проекта превышает 329 млн рублей.