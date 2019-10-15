Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM В Свердловской области удалось уменьшить число необеспеченных рецептов. Об этом заявил министр здравоохранения региона Алексей Цветков, сообщает «Ура.ру».

По словам чиновника, в сфере обеспечения лекарствами «нет глобальной проблемы».

Ранее в Росздраве заявляли, что в регионе растёт количество необеспеченных рецептов, но с 2018 года областной минздрав проделал большую работу для нормализации ситуации. Если два года назад количество необеспеченных рецептов исчислялось несколькими тысячами — сейчас это «сотня», подчеркнул министр.

Напомним, в июне 2019 года в Полевском (Свердловская область) малолетнему ребёнку ввели просроченное лекарство. После последовавшей проверки были найдены нарушения в работе городской больницы.

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