Лондон, , 09:47 — REGNUM Спортивный симулятор Football Manager 2020 выйдет 19 ноября 2019 года. Об этом в своём Twitter-аккаунте 14 октября сообщили разработчики игры.

https://twitter.com/FootballManager/status/1183760069244178432

Одновременно с PC-версией выйдет игра для мобильных устройств с подзаголовком Touch. В дальнейшем разработчики планируют выпустить свой проект на гибридной консоли Nintendo Switch и облачном сервисе Google Stadia.

Напомним, Football Manager — это серия видеоигр, в которой игрок берёт на себя роль менеджера футбольной команды. Первая игра франшизы вышла в 2005 году.

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