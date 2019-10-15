Владивосток, , 09:44 — REGNUM Уведомления о сокращении получили 280 пожарных в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Федерация профсоюзов Приморья сообщила о массовом сокращении работников отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю, которые должны покинуть работу с 1 января 2020 года.

«280 работников 2-го отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю предупредили о расторжении трудовых договоров в связи с ликвидацией учреждения», — говорится в сообщении.

В самом управлении МЧС по Приморью не комментируют сокращение персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца года МЧС планирует ликвидировать 600 своих учреждений по всей стране.