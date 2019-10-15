Анкара, , 09:36 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 595 курдских повстанцев с момента начала спецоперации на северо-востоке Сирии, об этом 15 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в отношении уничтоженного противника, захваченного в плен, а также добровольно сложившего оружие.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии под предлогом борьбы с курдскими повстанцами. Международное сообщество осудило действия Анкары.

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