Уфа, , 09:39 — REGNUM Остаться жить и работать в Башкирии смогут иностранные студенты, которые специализируются в сфере IT-технологий, аспиранты и дипломированные преподаватели-исследователи, а также спортсмены, показавшие высокие результаты. Об этом сообщил начальник управления международного сотрудничества УГНТУ Наиль Чанышев на встрече со студентами Уфимского государственного нефтяного технического университета, 15 октября передает пресс-служба республиканского правительства.

По словам чиновника, в Башкирии заработала программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом».

Чанышев отметил, что данной программой заинтересовались многие студенты из-за рубежа, которые являются гражданами стран СНГ, обучающиеся в данном ВУЗе.

Ранее предполагалось, что в этой программе будут участвовать только студенты медицинских учебных заведений и медицинские работники. С текущего года перечень возможных участников программы расширился.

По словам заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Фанура Шайхисламова, участвовать в данной программе теперь смогут студенты и специалисты сферы информационно-коммуникационных технологий, образования, сферы спорта, а также сельского хозяйства.

Напомним, что мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Демография».