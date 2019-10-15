Катманду, , 09:28 — REGNUM Высоту Эвереста, самой высокой горы в мире, договорились совместно проверить Непал и Китай. Об этом 15 октября сообщил телеканал NDTV.

Сообщается, что о совместных исследованиях пика, который расположен на границе двух стран, было договорено во время посещения Непала председателем КНР Си Цзиньпином 12 — 13 октября. Также стороны договорились, что после этого они совместно объявят уточненную высоту горы.

Стоит отметить, что в апреле 2015 года в Непале произошло сильное землетрясение, которое стало самым мощным с 1934 года. В стране погибло более 8 тысяч человек, было много разрушений. Позже некоторые учены высказали гипотезу, что после подземных толчков высота Эвереста изменилась. Кто-то предположил, что гора стала меньше, а кто-то не исключил возможности, что она «выросла».

В 2005 году китайская экспедиция уже проводила исследования и определила высоту горы в 8844,43 м. Непал не согласился с результатами измерений и настаивал на 8848 м. В итоге стороны пришли к соглашению, что высота твердой породы — 8844,43 м, а общая — 8848 м.