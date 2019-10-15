Кито, , 08:54 — REGNUM Социальный кризис в Эквадоре, сопровождаемый тяжелыми столкновениями между протестующими и полицией, привел к гибели восьми человек, и еще 1340 человек получили ранения, сообщает Le Figaro.

По данным правозащитного органа Défenseur du peuple, некоторые из 1340 раненых находились в критическом состоянии.

По данным того же источника, за двенадцать дней кризиса в Эквадоре было арестовано 1192 человека. Министерство внутренних дел страны приводит другие цифры. Согласно МВД Эквадора, во время протестов было арестовано 1419 человек. В их число входят 54 иностранца, включая жителей Кубы, Венесуэлы и Колумбии.

Патрисио Аларкон, лидер движения работодателей Эквадора, оценил экономические потери, связанные с кризисом, в 1,5 млрд долларов США.

«Эти дни должны научить нас сосредоточиться на мире, стабильности и безопасности», — отметил президент страны Ленин Морено в телевизионном обращении.

Напомним, кризис в Эквадоре был вызван удвоением цен на топливо, что привело к отмене государственных субсидий в ключевом секторе экономической жизни страны. Указ об отмене субсидий был подписан президентом страны 1 октября 2019 года. Отмена субсидий стала частью серии экономических реформ, согласованных президентом Эквадора с Международным валютным фондом (МВФ) в обмен на кредит в размере 4,2 млрд долларов США.

Спокойствие вернулось в страну после заключения соглашения между движением, возглавившим протесты, и президентом страны Ленином Морено, который отменил указ об отмене субсидий на топливо.

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