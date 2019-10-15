Москва, 15 октября 2019, 08:52 — REGNUM В Москве 15 октября станет немного прохладнее, чем накануне, температура воздуха снизится до +13°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Погода в столице ожидается облачной с прояснениями. В целом осадков быть не должно, но небольшая вероятность дождя имеется. Ветер будет в основном северным. Его скорость не превысит 10 м/с.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, погода в Москве в течение недели будет меняться. В среду, вероятно, станет еще прохладней, в четверг потеплеет, а в пятницу температура воздуха снова снизится.
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