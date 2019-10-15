Оренбург, , 08:50 — REGNUM В Оренбурге мэрия с задержкой рассчиталась по муниципальным контрактам с предпринимателями. Трем строительным компаниям УЖКХ задолжало в общей сложности 24 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в 2019 году подрядчики исполнили условия договоров по строительству домов и представлению жилья для льготников, а также городскому благоустройству, однако администрации в срок не рассчиталась с предпринимателями.

После того, как главе города было внесено представление с требованием устранить нарушения и возбуждено административное дело за нарушение срока оплаты работ, долг погасили.