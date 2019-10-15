Москва, 15 октября 2019, 08:50 — REGNUM Русская интеллигенция проявляет особую безответственность за свою страну, но спешит заявлять о наличии каких-то «исторических травм» у народа, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам Кедми, государства строились и создавались не интеллигенцией, а народом, как целым. Интеллигенция же в этом процессе участвовала.
По его словам, сперва нужно определить наличие или отсутствие этих каких-либо «исторических травм», прежде чем обсуждать методы их преодоления, и заниматься этим должны специалисты, а не безответственная российская интеллигенция.
На передаче гости обсуждали тему «исторических травм», которые якобы имеют место у русского народа, как нечто выделяющееся на фоне других народов. Тему исторических травм подняли авторы газеты «Коммерсант» в одной из своих недавних статей.