Манчестер, Великобритания, , 08:46 — REGNUM Правительство Испании должно решить вопрос Каталонии демократическим путем, а мировому сообществу следует откликнуться на происходящее в Барселоне, заявил главный тренер британского футбольного клуба «Манчестер Сити» каталонец Хосеп Гвардиола. Об этом сообщает COPE.

По его словам, Каталония продолжит ненасильственную борьбу за независимость до тех пор, пока продолжаются репрессии и не реализовано право людей на самоопределение. Тренер призвал испанские власти «сесть и поговорить» с каталонцами, а мировое сообщество — откликнуться на ситуацию в регионе.

Приговоры каталонским лидерам — это посягательство на права человека, включая право на свободу собраний и манифестаций и право на справедливый суд. Такое неприемлемо в Европе XXI века, подчеркнул Гвардиола.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поддержку каталонских лидеров, приговоренных к тюремным срокам, выступили футболисты «Барселоны».

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