Магас, , 08:41 — REGNUM В Ингушетии будет сдано в эксплуатацию до конца 2019 года четыре дошкольных образовательных учреждения. В них будут созданы для детей 880 мест, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Все детские сады возводятся в рамках пяти федеральных проектов нацпроекта «Демография». По данному проекту уже построены в 2019 году пять детских садов. Они приняли 1100 воспитанников.

Для того чтобы полностью решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях, в 2020 году будет сдано еще девять детских садов на 1980 мест. Их строительство уже начато.

Как сообщало ИА REGNUM, еще год назад власти Ингушетии заявляли о том, что не справятся без поддержки федерального центра с решением проблемы нехватки мест для дошкольников в детских садах. В июле 2018 года уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет составлял всего 35%. Для создания 9000 мест в детских садах требовалось 8 млрд рублей, сообщал премьер-министр Руслан Гагиев.