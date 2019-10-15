Чита, , 08:24 — REGNUM В Забайкальском крае ожидают приезда замминистра обороны РФ, Героя России и бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили сегодня, 15 октября, в региональном правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров стал одним из заместителей главы Минобороны РФ и возглавил Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил России. В июле 2019 года уточнялось, что в круг задач данного ведомства входит не только организация обучения в Вооруженных силах, но и деятельность «Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».

В 2000 году Евкуров был удостоен звания Герой России — за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово. С 2008 по 2019 год возглавлял Республику Ингушетия, пережил несколько покушений, в результате одного из них получил тяжёлое ранение.

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