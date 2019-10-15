Москва, , 08:20 — REGNUM Жители Москвы сталкиваются с мошенниками, которые предлагают заменить якобы неисправные электросчетчики. Сообщения об этом опубликованы в социальных сетях.

Москвичи отмечают, что мошенники выдают себя за сотрудников Мосэнергоучета и утверждают, что сотрудничают с Мосэнергосбытом. Эти люди одеты в синюю спецодежду, похожую на форму Мосэнергосбыта, имеют при себе папку и удостоверение, и весьма убедительно требуют открыть электрощиток.

«Поют, как соловьи, и не знающий человек может попасться на их удочку», — говорится в одном из сообщений.

Поверивших им жителей в дальнейшем ждет десятикратный счет от Мосэнергоучета за замену счетчиков, уточняют авторы сообщений и просят всех предупредить, в первую очередь пожилых родственников и соседей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о новом способе обмана держателей банковских карт предупредил Банк России. Мошенники звонят клиентам банков, выдают себя за сотрудников служб безопасности и похищают деньги со счетов под видом блокировок подозрительных транзакций.

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