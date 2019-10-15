Петропавловск-Камчатский, , 08:19 — REGNUM Большинство призывников с Камчатки будут проходить срочную службу в сухопутных войсках в Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Камчатка отправит служить в армию этой осенью более 300 новобранцев

По информации начальника отдела подготовки и призыва на военную службу Камчатского военного комиссариата Геннадия Кузнецова, большая часть призывников отправится в Хабаровский край, оставшиеся в регионе попадут на флот, в сухопутные и военно-космические войска на полуострове.

Есть и такие новобранцы, которые выбирают альтернативную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года Камчатка планирует отправить в армию 300 человек.