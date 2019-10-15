Новосибирск, , 08:15 — REGNUM Воздух в Новосибирске стал намного чище. Это следует из данных сервиса мониторинга воздуха CityАir. По состоянию на 12:00 (время местное) сегодня, 15 октября, качество воздуха в большинстве районов города находилось на отметке два, что по международной шкале AQI означает «хорошо», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне, 14 октября, в большинстве районов Новосибирска уровень загрязнения воздуха оценивался в четыре балла («требует осмотрительности»), в Первомайском районе — в семь баллов («вредно»). Днём ранее, 13 октября, уровень загрязнения был восемь-девять баллов — «очень вредно» и «опасно для здоровья».

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Новосибирские власти уже заявили, что задымление в регионе возникает не из-за лесных пожаров, а из-за ландшафтных пожаров.

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