Ульяновск, , 08:00 — REGNUM В Ульяновской области около 2,5 тыс. граждан старшего возраста воспользовались услугами мобильных бригад, в составе которых врачи, работники социальной защиты, представители местных администраций. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ежедневно в сельские населённые пункты выезжают 17 специальных автомобилей, оказывая помощь и услуги людям пожилого возраста. Сельчане могут пройти медицинскую диагностику, получить первичную помощь, также при необходимости их доставляют в учреждения здравоохранения. Помимо врачей, в состав бригад входят сотрудники социальной защиты населения и администраторы сельских населенных пунктов.

За полтора месяца обследованы 2467 граждан старше 65 лет. Из них 533 человека доставлены в больницы, 26 жителей получили консультативную помощь. Также оказывается помощь в оформлении документов на санаторно-курортное лечение и меры социальной поддержки.

Напомним, специальный транспорт приобретён за федеральный счёт по направлению «Старшее поколение» (национальный проект «Демография»). На эти цели было направлено 32,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году ульяновские власти заявили об усилении работы с пожилыми гражданами и формировании в регионе «серебряного правительства», а в составе министерства семьи — департамента повышения качества жизни населения. Всего в регионе проживают более 300 тыс. пожилых.

29 октября в области запускают образовательный проект «Серебряный бизнес», в рамках которого пенсионерам расскажут об основах создания бизнеса и использования инструментов цифровой среды. Отмечается, что пенсионерам помогут разработать свой «собственный проект».