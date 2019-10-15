Владивосток, , 08:00 — REGNUM Более 100 филологов из ведущих вузов России, Южной Кореи, Вьетнама, Китая и Японии принимают участие в Третьем международном форуме «Русский язык, литература и культура в пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», который проходит во Владивостоке. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

«Русский язык и культура являются важнейшим инструментом взаимодействия с нашими друзьями и партнерами в АТР. Именно изучая языки друг друга, мы становимся ближе», — объяснила актуальность мероприятия проректор по международным отношениям ДВФУ Виктория Панова.

Мероприятие продолжится до конца недели. За это время докладчики поделятся результатами своих исследований и накопленным методическим опытом в области современной лингвистики, филологического образования и обучения русскому языку как иностранному.

Отмечается, что форум завершится отчётно-перевыборной конференцией Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, которая продолжает расширять свои ряды: на этот раз к Приморскому, Хабаровскому, Камчатскому, Биробиджанскому и Якутскому отделениям присоединится Забайкальское отделение ассоциации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дальневосточном университете оцифруют русский язык