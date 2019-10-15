Мандера, Кения, , 08:04 — REGNUM Полиция округа Мандера на северо-востоке Кении была приведена в режим повышенной готовности после сообщений о том, что в регионе были замечены подозреваемые в причастности к сомалийской террористической группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает RFI Kiswahili.

По данным сотрудников полиции, в районах Бале-Илман Мала и Кутуло, предположительно, были обнаружены 20 террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе террористической атаки в субботу, 12 октября, десять офицеров полиции Кении погибли во время патрулирования дороги недалеко от границы с Сомали.

Кения с 2011 года противостоит террористической угрозе от группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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