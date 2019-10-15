Владивосток, , 07:48 — REGNUM Масштабные двусторонние учения начались в Приморье и на Сахалине — военные отрабатывают отражение морской десантной операции противника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мобильные пусковые установки «Бастион» во время военных учений Mil.ru

Читайте также: По тревоге подняты более 3000 мотострелков в Северной Осетии и Дагестане

Подразделения общевойсковой армии, дислоцированной в Приморье, а также части армейского корпуса, расположенного на Сахалине, отработают действия при отражению морского десанта противника, с другой стороны, соединения морской пехоты Тихоокеанского флота проведут тренировки по высадке на необорудованное побережье.

На этапах учений, включающих в себя боевую стрельбу, военнослужащие всех задействованных частей потренируются в огневом поражении противника с использованием всего штатного вооружения.

Всего задействовано до 8 тыс. военнослужащих, более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники и до 50 самолётов и вертолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, мотострелковые соединения, дислоцированные в Северной Осетии и Дагестане, подняты по тревоге — им предстоит вступить в бой с условным противником.