Пермь, , 07:19 — REGNUM В Перми начали проводить операции по удалению злокачественных опухолей груди с помощью нового аппарата, позволяющего минимизировать оперативное вмешательство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Gamma Finder — первый и единственный в мире беспроводной гамма-детектор для определения злокачественных новообразований. Оборудование изготовлено по нанотехнологии.

Стоимость детектора составляет 2,5 млн рублей. Аппарат приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Добавим, перед регионом стоит задача — к 2024 году смертность от онкозаболеваний сократить до 185 случаев на 100 тыс. населения. На сегодняшний день смертность от рака составляет 197 человек на 100 тыс.