Пермь, 15 октября 2019, 07:19 — REGNUM В Перми начали проводить операции по удалению злокачественных опухолей груди с помощью нового аппарата, позволяющего минимизировать оперативное вмешательство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.
Gamma Finder — первый и единственный в мире беспроводной гамма-детектор для определения злокачественных новообразований. Оборудование изготовлено по нанотехнологии.
Стоимость детектора составляет 2,5 млн рублей. Аппарат приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Добавим, перед регионом стоит задача — к 2024 году смертность от онкозаболеваний сократить до 185 случаев на 100 тыс. населения. На сегодняшний день смертность от рака составляет 197 человек на 100 тыс.