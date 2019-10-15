Новосибирск, , 07:07 — REGNUM Задымление в Новосибирской области возникает не из-за лесных пожаров, а из-за ландшафтных пожаров, заявил министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

«Лесные пожары не являются причиной возникновения задымленности в Новосибирской области. Задымление в регионе возникает вследствие ландшафтных пожаров по причине неосторожного обращения с огнём местного населения сельских поселений или в результате специального поджога сухой травы в полях и на приусадебных участках», — сказал он, отметив, что ситуация находится на контроле министерства.

По словам Даниленко, за прошедшие сутки было ликвидировано восемь лесных пожаров, но сейчас на территории области действующих лесных пожаров нет.

Сложная обстановка из-за ландшафтных пожаров сложилась на территории Чулымского, Доволенского, Каргатского и Коченевского районов. Особый пожароопасный режим установлен на территории девяти районов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне днём, 14 сентября, пал сухой травы частично перешёл на строения посёлка Тихомировский Чулымского района, из-за чего загорелись три заброшенных строения. Посёлок удалось отстоять от огня.

В то же время новосибирцев попросили быть осмотрительными из-за грязного воздуха.

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