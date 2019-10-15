Челябинск, , 06:57 — REGNUM В Челябинске на семи улицах появятся шумозащитные экраны. Они будут поставлены возле оживлённых дорог.

Среди мест, где их поставят, названы Бродокалмакский тракт, улицы Братьев Кашириных, Бажова, Комарова, Дарвина, Новоградский проспект, а также участок дороги между Мелькомбинатом и Университетской Набережной.

Как пишет 74.ru, некоторые бизнесмены выступили против установки таких экранов. Среди них есть те, коммерческая недвижимость которых находится на Новоградском проспекте. Им не понравилось появление ограждения.

Впрочем, власти уже провели с ними встречу. Как отмечает врип мэра города Наталья Котова, вопрос решаемый.

«Расстояние большое. Я думаю, договоримся. Интересы коммерческих структур будут соблюдены», — заверила Котова.