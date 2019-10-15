Оренбург, , 06:55 — REGNUM В Оренбургес 14 по 18 октября команда из Екатеринбурга реализует проект в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». На стене дома по ул. Салмышской появится портрет маленькой рыжеволосой девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Картина, на которой изобразят ребенка с цветком в руке и летающих вокруг девочки бабочек, будет олицетворять интерес детей к природе. Арт-объект призван напомнить людям о важности бережного отношения к природе.

«Для нас очень важна идея сохранения природы и окружающей среды. Конечно можно распечатать тематический баннер и приклеить его на стену, но здесь «ручная» работа, передающая наше тепло и любовь оренбуржцам», — отметил художник Антон Районов, воплощающий в жизнь замысел екатеринбургской команды.

Примечательно, что в 2018 году екатеринбургская команда уже работала в Оренбурге. Результатом стал арт-объект на ул. Восточной, где на стене девятиэтажного дома появилось изображение «Мост Эйнштейна — Розена».