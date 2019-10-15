Владивосток, , 07:26 — REGNUM Здравоохранение на Дальнем Востоке демонстрирует уверенное падение — квалифицированные врачи и средний медперсонал увольняются и уезжают, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным статистики, ситуация с обеспеченностью врачами в относительных показателях выглядит следующим образом: на Чукотке, самом северном регионе Дальнего Востока, на 10 тысяч жителей приходится 74,8 врачей.

На Камчатке этот показатель составляет 63,8 врачей, и при этом в обоих регионах прослеживается рост численности медперсонала. А вот южным регионам везёт меньше: в Приморье относительный показатель составляет 57,2 специалиста на 10 тысяч населения. При том, что за прошедший год численность врачей в Приморье уменьшилась на 25 человек, а в Хабаровском крае — сразу на 82 специалиста, пишет Eastrussia.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин поручил создать в Приморье дальневосточный медицинский кластер.