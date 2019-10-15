Орск, Оренбургская область, , 06:38 — REGNUM В Оренбургской области по факту убийства и расчленения тела женщины возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В ведомстве отметили, что ведется работа по установлению личности погибшей, а также ищут лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, 14 октября в Орске на ул. Краматорской местные жители обнаружили в мусорном баке сумку, где находились фрагменты человеческого тела.

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