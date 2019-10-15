Копейск, Челябинская область, 15 октября 2019, 06:32 — REGNUM Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков досрочно покинет колонию. Суд Копейска удовлетворил ходатайство защиты, которое было рассмотрено 14 октября.
Вместо колонии экс-чиновник будет отбывать принудительные работы — убирать улицы. Также ему предстоит выплатить весь штраф.
Как сообщало ИА REGNUM, Сандаков был задержан в марте 2015 года и затем арестован. Через несколько месяцев его выпустили из СИЗО.
В 2018 году он получил за мошенничество и взятку 5 лет и 6 месяцев колонии, а также должен уплатить крупный штраф.
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