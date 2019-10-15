Ханчжоу, Китай, , 06:30 — REGNUM Четвертый форум вещания и телевизионного сотрудничества «Китай — Арабские страны» пройдет в городе Ханчжоу восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной администрации телевидения и радио Китая, за время форума чиновники и заинтересованные органы двух стран, представители СМИ, организаций в области телевещания и производства фильмов обсудят темы, связанные с вещанием и политикой в сфере телевидения, а также развитием области в целом.

Около 300 представителей из Китая, а также 18 арабских стран и Лиги арабских государств (ЛАГ), а также Союз вещания Арабских государств примут участие в предстоящем мероприятии.