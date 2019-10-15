Москва, , 06:04 — REGNUM Инициатива о введении единой платёжка за коммунальные услуги будет поддержана правительством, если этот документ будет доработан, пишет 15 октября газета «Известия».

Соответствующая информация содержится в проекте отзыва правительства на законопроект. Официальный отзыв пока не утверждён.

В интервью изданию исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева отметила, что единой системы выставления платёжек ещё нет. Например, квитанции могут высылаться собственникам как поставщиками ресурсов, так и управляющими компаниями, — такова ситуация в регионах.

Также их могут высылать банки или специальные операторы расчётов. Отмечается, что нововведение может оказаться для них невыгодным. По мнению финдиректора компании VR_Bank Романа Ромашевского, это вообще может вылиться в рост тарифов за услуги ЖКХ.

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