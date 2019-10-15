Ханчжоу, Китай, , 04:37 — REGNUM В общей сложности 996 единиц бутафорского оружия было изъято таможней города Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщили 14 октября в Генеральном управлении таможни КНР.

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Конфискованное оружие, включая снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы и пистолеты, внешний вид, цвет, вес и размер идентичны настоящим. Будучи заряженными патронами, они могут представлять реальную опасность, сообщили в таможне.

Отметим, что в Китае запрещен оборот огнестрельного оружия среди гражданских в любом его виде. Все контрабандное оружие изымается и уничтожается, а подозреваемые могут получить серьезный тюремный срок.

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