Пекин, , 04:31 — REGNUM Китай планирует рекрутировать около 24 тыс. государственных служащих на работу в 86 центральных агентствах и 23 ведомствах страны в 2020 году, сообщили 14 октября в Государственной администрации государственной службы КНР.

Новый набор станет первым после пересмотра закона о государственной службы. В грядущем 2020 году потребуется значительно больше новых сотрудником, нежели годом ранее, когда предлагалось лишь 14 500 новых рабочих мест в этой сфере. Подача заявок будет открыта с 15 по 24 октября, а позиции будут размещены на официальных вебсайтах, сообщили в администрации. Желающим предстоит сдать письменный экзамен.

Отметим, что около 920 тыс. человек в Китае приняли участие в письменном экзамене в 2018 году, что ниже 1,13 млн в 2017 году.