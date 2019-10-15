Пекин, , 04:14 — REGNUM Министерство финансов и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили 72 млн юаней (около $10,2 млн) на борьбу с засухой в провинции Шаньси на севере страны, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Средства будут использованы на улучшение условий проживания жителей тех мест, которые пострадали от сильной затяжной засухи. Центральное правительство Китая активизировало экстренные меры уровня IV в сентябре текущего года и направило рабочую группу в пострадавшие районы провинции Шаньси для мониторинга и оценки ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшее пресноводное озеро Китая Поянху, расположенное в провинции Цзянси на востоке Китая также пострадало от аномальной засухи.

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