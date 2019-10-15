Благовещенск, , 04:47 — REGNUM На прошедшем заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам был отмечен рост смертности от болезней кровообращения в Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Замминистра здравоохранения РФ Наталья Хорова отметила, что в ряде регионов смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается при снижении общей смертности, но в 36 субъектах Российской Федерации отмечается рост показателя смертности от болезней системы кровообращения.

В числе регионов, демонстрирующих наибольшую смертность от болезней системы кровообращения замминистра назвала Амурскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о срочной необходимости разобраться в причинах роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 36 субъектах.