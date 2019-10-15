Каракас, , 10:08 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил своего колумбийского коллегу Карлоса Ольмеса и президента Колумбии Ивана Дуке за разжигание ксенофобии в отношении венесуэльских мигрантов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Арреаса подчеркнул, что колумбийские власти разжигают ненависть к мигрантам из Боливарианской Республики для того, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

Дипломат также заметил, что правительству Колумбии «не хватает храбрости посмотреть в лицо реальности», когда оно пытается уйти от решения насущных проблем, обвиняя во всём Венесуэлу.