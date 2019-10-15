Найроби, , 11:14 — REGNUM Полиция в городе Мандера на северо-востоке Кении находится в состоянии боевой готовности после того, как стало известно, что в этом районе было замечено 20 предполагаемых боевиков сомалийской террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, террористы были замечены на прошлой неделе в районах Бале-Ильман Мала и Кутуло.

Кроме того, сообщается, что на прошлой неделе были убиты 11 полицейских в городе Гариссе. Автомобиль полиции наехал на мину во время возвращения в столицу Кении город Найроби.