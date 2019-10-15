Киншаса, , 11:13 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) присоединилась к операции по оказанию помощи в обнаружении государственного грузового самолета Демократической Республики Конго (ДРК), пропавшего 10 октября, с восемью людьми на борту.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) объявила, что ей были задействованы два самолета и один вертолет для определения местонахождения пропавшего самолета «Антонов-72».

Данный самолет перевозил вещи президента Феликса Чисекеди, которые он использовал во время поездки в конголезский город Гома. Как сообщается, самолет пропал после того, как он вылетел из города Киншаса в плохих погодных условиях. На борту находились сотрудники администрации президента Чисекеди, а также два пилота, которые оказались гражданами России.