Ростов-на-Дону, , 00:03 — REGNUM На одном из рынков Ростова-на-Дону к Новому году начали готовиться заранее, установив к середине октября новогодние ели. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Рынок «Атлант» к Новому году готов», — сообщают подписчики паблика «Ростов Главный», сопроводив пост подтверждающими фотоснимками наряженных деревьев.

Стоит отметить, что к украшению Ростова-на-Дону компании зачастую приступают в ноябре. Преображается город-миллионник обычно к середине декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: На главной улице Ростова-на-Дону развернут новогоднюю ярмарку