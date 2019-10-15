Ханой, , 09:10 — REGNUM Представитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидонг Парк отметил, что за последние несколько месяцев качество воздуха в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) значительно ухудшилось.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», по сравнению с показателями 2018 года, качество воздуха во Вьетнаме упало на 23%. «Это опасная тенденция, поскольку качество воздуха является одним из определяющих факторов, который оказывает влияние на здоровье граждан», — отметил Кидонг Парк.

Повышенный уровень загрязнения воздуха ведет к различным заболеваниям дыхательных путей, проблем с сердцем, раку и др.