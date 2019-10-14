Брюссель, 14 октября 2019, 23:54 — REGNUM За отказ от «формулы Штайнмайера» и за новую попытку захватить Донбасс населению Украины придётся заплатить третью всех зарплат и пенсий, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Брюсселе, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
По его словам, раз о «формуле» договорилось правительство Украины, и она является приемлемой для народа — формулу придётся выполнять, каким болезненным ни было её выполнение.
Как сообщало информационное агентство «Укринформ», ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Украина не намерена становиться федеративным государством, а также проводить выборы на территории ДНР и ЛНР, пока не получит контроль над границей Донбасса и России.
Отметим, что данное заявление полностью противоречит содержанию Минских соглашений.
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