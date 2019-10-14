Брюссель, , 23:54 — REGNUM За отказ от «формулы Штайнмайера» и за новую попытку захватить Донбасс населению Украины придётся заплатить третью всех зарплат и пенсий, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Брюсселе, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.

По его словам, раз о «формуле» договорилось правительство Украины, и она является приемлемой для народа — формулу придётся выполнять, каким болезненным ни было её выполнение.

«Я уже говорил нашим депутатам — если они серьёзно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию, и стараемся защитить себя без мирного процесса», — добавил Пристайко.

Как сообщало информационное агентство «Укринформ», ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Украина не намерена становиться федеративным государством, а также проводить выборы на территории ДНР и ЛНР, пока не получит контроль над границей Донбасса и России.

Отметим, что данное заявление полностью противоречит содержанию Минских соглашений.

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