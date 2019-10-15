Тегеран, , 10:02 — REGNUM 14 октября министр разведки Ирана Сейед Махмуд Алави заявил, что в провинции Хузестан были задержаны две террористические группировки, планировавшие осуществить подрывные действия во время марша в честь Арабейна. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр отметил, что также у боевиков было изъято более 50 единиц оружия разного вида. Махмуд Алави выразил надежду на то, что церемония проедет без происшествий и в полной безопасности. Он отметил, что в ходе следственных действий будут найдены виновные, а также все их сообщники. Махмуд Алави также выразил восхищение ирано-иранским пограничным пропускным пунктом для паломников, обслужившим более 850 000 людей за прошедшие две недели.

Арабейн — крупнейшее религиозное мусульманское событие, проходящее на 40-й день после гибели имама Хусейна. В 2019 году Арабейн отмечается 19 октября.