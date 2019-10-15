Ханой, , 12:12 — REGNUM Футбол становится все более популярным видом спорта во Вьетнаме. В дни ответственных матчей десятки тысяч вьетнамцев выходят на улицы своих городов, для того чтобы поддержать национальную сборную.

10 октября состоялся матч между сборными Вьетнама и Малайзии. Это был отборочный матч на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Матч завершился победой Вьетнама 1:0.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», по результатам уже состоявшихся отборочных матчей Вьетнам занимает второе место в группе.