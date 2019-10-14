Йошкар-Ола, , 22:34 — REGNUM В числе 16 российских туристов, которые не могут вылететь из Японии в связи с обрушившимся тайфуном «Хагибис», есть жители пяти регионов Приволжского федерального округа. В частности, застряли в Японии жители Ижевска (Удмуртия), Йошкар-Олы (Марий Эл), Самары (Самарская область), Казани (Татария) и Пензы (Пензенская область).

Последствия тайфуна «Хагибис» nekotank

По словам ярославского туриста Марата Химова, группа должна была вылететь из Токио еще 12 октября. Однако рейс авиакомпании Japan Airlines был перенесен сначала на 13-е октября, потом на 14-е число, сообщил житель ярославской редакции «Эхо Москвы». Причем российским гражданам не предоставили отель и питание, поскольку офисы перевозчика в выходные были закрыты, и они вынуждены были поселиться в гостиницу на собственные средства.

До настоящего времени неизвестно, когда российским туристам удастся вылететь в Москву. По данным Ростуризма, из-за тайфуна в последние дни было отменено более тысячи авиарейсов из Японии, в том числе в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2019 года тайфун «Хагибис» обрушился на японский остров Хонсю с юго-востока. В результате природного катаклизма почти 135 тыс. домов остались без водоснабжения и около 100 тыс. домов — без электроснабжения. По данным метеорологов, это был самый сильный тайфун за последние 60 лет. По последним данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 58 человек, 14 числятся пропавшими без вести, 211 получили различные травмы