Саратов, , 21:49 — REGNUM В администрации Саратова состоялось совещание, посвященное взаимодействию в вопросах обеспечения безопасности несовершеннолетних на территории города. которое провел мэр Михаил Исаев. Об этом ИА REGNUM сообщили в муниципалитете.

«Родители должны знать, где находится ребенок в течение 24 часов. В основном это или дом, или образовательное учреждение. Мы со своей стороны должны проработать комплекс мер, который обеспечит безопасность наших детей», — подчеркнул Исаев.

В частности, глава города поручил благоустроить подъезды и подходы к учреждениям образования, вырубить лишнюю растительность, оборудовать освещение. Также он распорядился провести инвентаризацию гаражных кооперативов, которых насчитывается в Саратове 230 комплексов. Директорам школ поручено усилить контроль за посещением детьми учебных заведений, проводить разъяснительную работу с родителями.

Представителям правоохранительных органов необходимо «рассмотреть возможность дополнительного оборудования путей в школу камерами видеофиксации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 9 октября пропала школьница, которая отправилась в учебное заведение, но домой не вернулась. Были предприняты масштабные поиски с привлечением большого числа волонтеров. Оказалось, что школьница была убита в одном из гаражей рецидивистом, который испугался, что ребенок обнаружит совершенный им самозахват гаража. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

Мать погибшей на следующий день после похорон дочери опубликовала видеообращение. Она призывает власти Саратова обратить внимание на подходы к городским школам. Женщина подчеркивает, что некоторым ученикам приходится добираться до школы через «дебри», что представляет собой опасность для них. Так, её дочь вынуждена была ходить через гаражный кооператив, где она и была убита.