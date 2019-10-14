Киев, , 21:51 — REGNUM 72% жителей Украины не поддерживают идею снятия моратория на продажу земли, сказано в отчёте, опубликованном Киевским международным институтом социологии (КМИС) 14 октября на своём официальном сайте.

Sale Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным социологов, если бы на Украине проводился референдум по вопросу продажи земли, 55% опрошенных высказались бы против, 21% поддержали бы такое решение, 12% не определились, и ещё столько же не принимали бы участия в референдуме.

Таким образом, если учитывать только тех, кто готов участвовать в референдуме, то 72% населения Украины выступают против продажи земли.

Опрос проводился с 9 по 11 октября. Всего было опрошено 1200 совершеннолетних жителей Украины.

Напомним, ранее КМИС опубликовал данные опроса касательно закрытия на Украине школьных классов с русским языком обучения. Этот вопрос разделил население Украины практически пополам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее результаты, полученные КМИС, практически в точности повторила социологическая группа «Рейтинг». По её данным, 73% жителей Украины выступают простив продажи земли, а 19% поддерживают это решение.

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